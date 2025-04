Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Raub auf Tankstelle

Börger (ots)

Am gestrigen Montag kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Hauptstraße in Börger. Ein maskierter, männlicher Täter betrat gegen 17:19 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die 55-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit mehreren hundert Euro Beute zu Fuß in Richtung Norden. Die Angestellte blieb unverletzt. Der Täter war komplett dunkle gekleidet und trug einen blauen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell