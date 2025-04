POL-EL: Wietmarschen - Tödlicher Verkehrsunfall auf Autobahn

Papenburg (ots) - In der Nacht vom 29.03.25 auf den 30.03.25, zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr, wurde in der Schonerstraße in Papenburg eine Straßenlaterne durch einen Unfall beschädigt. An der Laterne entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

