Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radlader in Brand geraten (Korrektur: Ohne Zeugenaufruf)

Lingen (ots)

Lingen Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Niederdarmer Straße in Lingen alarmiert. Gegen 0:11 Uhr platzte bei Arbeiten ein Hydraulikschlauch eines Radladers, der infolgedessen Feuer fing und in Vollbrand geriet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell