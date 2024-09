BPOL NRW: 24 Haarshampoos gestohlen - Bundespolizei nimmt Wiederholungstäter fest

Paderborn (ots) - Nach einem Fahrgelddelikt haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Samstagabend (31.August) einen 22-jährigen Mann verhaftet. Der Mann wurde in einem Regionalzug von Kassel nach Paderborn durch den Zugbegleiter ohne Fahrschein angetroffen. Zur Feststellung der Identität forderte der Zugbegleiter die Bundespolizei an. Nach Ankunft des Zuges im ...

mehr