LPI-G: Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera. Am Montag, dem 14.04.2025, gegen 23:05 Uhr kontrollierte die Polizei einen 15-jährigen Jugendlichen in der Theaterstraße in Gera, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und der Jugendliche wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. (SR) Rückfragen bitte an: ...

