LPI-G: Jugendlicher alkoholisiert auf E-Scooter

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom Freitag, dem 11.04.2025, gegen 12:30 Uhr bis Montag, dem 14.04.2025, gegen 06:30 Uhr kam es an einer Schule in der Burgstraße in Gera zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschmierten das Geländer und die Wand der Turnhalle mit politisch motivierten Schriftzügen. Zudem wurde an der an der Schule befindlichen Turnhalle Buschwerk auf bislang unbekannte Weise entzündet. ...

