Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom Freitag, dem 11.04.2025, gegen 12:30 Uhr bis Montag, dem 14.04.2025, gegen 06:30 Uhr kam es an einer Schule in der Burgstraße in Gera zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschmierten das Geländer und die Wand der Turnhalle mit politisch motivierten Schriftzügen. Zudem wurde an der an der Schule befindlichen Turnhalle Buschwerk auf bislang unbekannte Weise entzündet. Eine Ausbreitungsgefahr des Feuers bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Der entstandene Sachschaden wird einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei Gera zu melden. (Bezugsnummer: 0095551/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell