Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Traktor mit Anhänger überschlägt sich mehrfach. Zwei Verletzte Personen

Gau-Algesheim (ots)

Am 29.03.2025 gegen 20.50 Uhr befährt ein 16jähriger Ingelheimer mit seinem 17jährigen Beifahrer aus Ingelheim mit einem Ackerschlepper und Anhänger einen Wirtschaftsweg zwischen Gau-Algesheim und Ockenheim aus Richtung Jakobsberg kommend. Auf dem abschüssigen Weg wird das Gespann immer schneller. Schließlich verliert der 16jährige die Kontrolle über das Gespann kommt vom Weg ab, kollidiert dort mit Weinreben und überschlägt sich mehrfach. Der 17jährige Beifahrer wird hierbei leicht verletzt. Der 16jährige Fahrer kommt mit dem Rettungshubschrauber schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in eine Klinik. An dem Gespann entsteht durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenso werden Weinreben beschädigt. Da als Ursache ein technischer Defekt im Raum steht wird durch die Staatsanwaltschaft Sicherstellung des Gespanns und die Erstellung eines Gutachtens angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell