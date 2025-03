POL-PIING: 6-Jähriger durch Jugendlichen attackiert

Ingelheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 20. März, gaben zwei Männer vor, in Wohnungen in der Theodor-Fliedner-Straße Straße und in der Binger Straße in Ingelheim den Strom ablesen zu wollen. Sie baten die Bewohner, hereinkommen zu dürfen. Als einer der Bewohner die Polizei informierte verließen die Männer zügig die Anschrift in unbekannte Richtung. Die beiden Männer trugen einen Dienstausweis der Firma ...

