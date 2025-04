POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen Mittwoch 09.04.25

Goslar (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Innenstadt von Goslar zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite, der auf einem Firmen- Parkplatz auf der Breiten Straße geparkt war. Am Auto entstand ein ...

mehr