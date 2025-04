Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Mönchengladbach: 12-jähriger Junge von Pkw erfasst

Mönchengladbach (ots)

Mönchengladbach, 5. April 2025 - Am heutigen Nachmittag kam es an der Kreuzung Klusenstraße / Am Hasenberg in Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg das Kind gegen 13:20 Uhr aus einem Linienbus aus und überquerte anschließend unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn. Dabei wurde der Junge von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst, der die Klusenstraße in Fahrtrichtung Rheydt befuhr.

Der 12-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Verletzung am Fuß und musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme zeitweise nur eingeschränkt passierbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

