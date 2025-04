POL-MG: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach - Polizeieinsatz am frühen Morgen

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 3. April, gegen 15.30 Uhr einem 34-Jährigen sein Portemonnaie geraubt. Der Mann war zu Fuß von einer Bushaltestelle an der Hindenburgstraße in Richtung Neusser Straße unterwegs. In der dortigen Unterführung schlug ihm einer der beiden Täter auf den Arm, der andere raubte die Geldbörse. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Kranzstraße. Das Portemonnaie konnte der 34-Jährige kurze ...

