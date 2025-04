Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub in Supermarkt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 2. April, hat ein bislang unbekannter Täter mit einer Schusswaffe in der Hand Bargeld aus der Kasse eines Supermarktes an der Viktoriastraße erbeutet.

Er betrat das Geschäft nach bisherigem Ermittlungsstand kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr. Im Kassenbereich zeigte er der Mitarbeiterin augenscheinlich eine Pistole vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Kassiererin folgte der Anweisung. Der Unbekannte entnahm das Geld daraufhin und steckte es in die Brusttasche seiner Kleidung. Anschließend verließ er das Geschäft. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist um die 25 Jahre alt, etwa 1.70 Meter groß und hat einen kräftigen Körperbau. Er trägt schwarze, kurze Haare, hat einen leicht dunklen Teint und spricht Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bei der Tat trug er eine grüne Kappe, schwarze Jacke und eine medizinische Maske sowie eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tatausführung und dem Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei zu melden. Dies gilt insbesondere auch für Personen, die sich während der Tat in dem Laden aufgehalten haben. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell