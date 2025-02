Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Diebstahl in mehreren Fällen - Algerier muss in Untersuchungshaft

Trier (ots)

Am Montagmittag nahm die Bundespolizei Trier einen 25-jährigen Algerier, im Rahmen einer Zugstreife, im RE 5114 (Trier - Wasserbillig) fest.

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier wegen mehrerer Eigentumsdelikte sowie je ein Schengen-Treffer Deutschlands und der Niederlande vor. Er ist dringend tatverdächtig, im Zeitraum Juli bis August 2024 in drei Fällen Kleidungsstücke und Parfum im Wert von über 720 Euro aus Geschäftsräumen in Trier entwendet zu haben. Zudem hat er in einem Fall vergeblich versucht, eine Damen-Handtasche während einer Tanzveranstaltung zu stehlen.

Nach richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell