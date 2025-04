Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eicken: Geldbörse geraubt

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 3. April, gegen 15.30 Uhr einem 34-Jährigen sein Portemonnaie geraubt.

Der Mann war zu Fuß von einer Bushaltestelle an der Hindenburgstraße in Richtung Neusser Straße unterwegs. In der dortigen Unterführung schlug ihm einer der beiden Täter auf den Arm, der andere raubte die Geldbörse. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Kranzstraße.

Das Portemonnaie konnte der 34-Jährige kurze Zeit später in einer Mülltonne finden. Bargeld und persönliche Dokumente fehlten jedoch.

Der Mann beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der eine circa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schmale Statur, ostafrikanischer Phänotypus. Der andere etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, nordafrikanischer Phänotypus. Dieser Mann trug eine schwarze Weste.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

