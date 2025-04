Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.04.2025

Goslar (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Innenstadt von Goslar zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

In der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite, der auf einem Firmen- Parkplatz auf der Breiten Straße geparkt war. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro.

Die Polizei Goslar hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer (05321) 3390 gemeldet werden können.

