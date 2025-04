Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.04.2025

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl

Am Montag, den 07.04.2025, gegen 08:00 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein Diebstahl eines Kennzeichenpaares vom Pkw eines 45-jährigen Langelsheimer gemeldet. Bei dem angegangenen Pkw handelt es sich um einem Audi, mit Goslarer Kennzeichen. Der Tatort befand sich in der Straße "Alte Reihe", in 38729 Langelsheim / OT Lutter am Barenberge. Der Tatzeitraum könne sich zwischen Sonntag, den 06.04.2025, ab 18:00 Uhr beginnend bis Montagmorgen, 06:00 Uhr, eingrenzen lassen. Mögliche Zeuge, welche sich zum genannten Zeitpunkt in Tatortnähe aufgehalte und Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Seesen, unter der Tel. 05381-9440, mitzuteilen.

i.A. Schneider, PKin

