Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache

Größte Wehr der Stadt rückt 2024 Durchschnittlich zu 1,4 Einsätzen am Tag aus

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Samstagabend begrüßte Ortsbrandmeister Mirko Bunge die anwesenden Mitglieder der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Als Ehrengäste begrüßte Bunge von der Verwaltung der Stadt Celle Bürgermeister Alexander Wille als Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Sebastian Stottmeier als zuständigen Dezernenten sowie Jann Brüsting. Des Weiteren durfte Bunge den Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses Christoph Engelen, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Heindorff, Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Stephan Promoli sowie weitere Gäste begrüßen.

Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden den im letzten Jahr verstorbenen Kameraden. Im Anschluss folgte der Rückblick des Ortsbrandmeisters auf das vergangene Jahr. Hierbei blickte Mirko Bunge auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres zurück und blickte auch in die Zukunft. Bewährtes erhalten, aber sich an den nötigen Stellen verbessern, war ein Resümee des Ortsbrandmeister, der sich wünschte, dass die Expertise und Erfahrung der Führungskräfte öfter Gehör bei Entscheidungen finden würden. Ein Dank von Mirko Bunge ging an alle Unterstützer der Feuerwehr, ohne die vieles nicht möglich wäre. Gerade im Bereich der Kinderfeuerwehr wären wir heute nicht dort wo wir sind.

Arndt Peters als ehemaliger stellvertretender Ortsbrandmeister und bis vor kurzem verantwortlich für den Bereich Personal berichtete über den aktuellen Personalstand. Insgesamt 187 Mitglieder versehen in den vier Zügen der Einsatzabteilung ihren Dienst. Hinzu kommen 29 Kinder in der Jugendfeuerwehr und 32 in der Kinderfeuerwehr. Die Altersabteilung der Wehr hat 64 Mitglieder.

Über das Einsatz- und Ausbildungsgeschehen berichtete der stellvertretende Ortsbrandmeister Reiner Runtze. Insgesamt 495 Einsätze waren durch die Schwerpunktfeuerwehr im Jahr 2024 zu bewältigen. Hiervon wurden 441 Einsätze im eigenen Zuständigkeitsbereich und 54 Einsätze im Rahmen der Unterstützung von Ortsfeuerwehren der Stadtfeuerwehr oder als Löschhilfe im Landkreis absolviert. Die Gesamteinsätze teilen sich auf 124 Brandeinsätze, 246 technische Hilfeleistungen und 125 blinde Alarme auf. Durchschnittlich rückt die größte Ortsfeuerwehr der Stadt somit zu 1,4 Einsätzen am Tag aus.

Nach den Grüßen der Gäste berichtete Ulrich Persuhn als Leiter der Altersabteilung aus dem Dienstgeschehen der Altersabteilung, die Jugendfeuerwehrwartin Beatrice Engel aus dem abwechslungsreichen Dienstjahr der Jugendfeuerwehr und Melanie Warnecke als Verantwortliche der Kinderfeuerwehr aus den Diensten und Veranstaltungen der jüngsten Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr.

Ein besonderer Tagesordnungspunkt war an diesem Abend die Vorschlagswahl eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters an den Rat der Stadt Celle. Mirko Bunge als Ortsbrandmeister wird bei der Führung der Ortsfeuerwehr von zwei Stellvertretern unterstützt. Der langjährige Stellvertreter Arndt Peters musste aus persönlichen Gründen sein Amt im Oktober 2024 niederlegen. Bunge bedankte sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Peters. Durch die Mitglieder der Wehr wurde Arne Rehkopf im Rahmen der Vorschlagswahl gewählt und wird dem Rat der Stadt Celle nun zur Ernennung zum stellvertretenden Ortsbrandmeister vorgeschlagen. Arne Rehkopf leitet bisher den 3. Zug der Ortsfeuerwehr als Zugführer.

Im Anschluss freute sich Bunge Felix Krause zum Feuerwehrmann ernennen zu können. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Tim Severloh und Robin Stadie befördert sowie Jan Biedermann, Dennis Albat, Falk Glindemann und Sven Hollenbach zu Hauptfeuerwehrmännern. Vivien Kampen erhielt die Beförderung zur Hauptfeuerwehrfrau. Zu Ersten Hauptfeuerwehrmännern konnten Alexander Götting und Mark Zielke befördert werden. Die Beförderungen wurden durch Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann vorgenommen, der sich ebenfalls freute Nicole Ramachers zur Oberlöschmeisterin, Jan Pöhland zum Hauptlöschmeister und Sven Sünnemann zum Brandmeister befördern zu können.

Für 25jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr konnten Thomas Schulz und Jörn Friemel sowie für 50jährige Mitgliedschaft Hans Joachim Fiss geehrt werden. Eine nicht alltägliche Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Willi Kruse. Für sein besonderes Engagement in der Feuerwehr wurde Mathias Marsh mit der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze ausgezeichnet. Für über 20 Jahre Arbeit in der Führung der Feuerwehr u. a. als Leiter der Tauchgruppe bedankte sich Mirko Bunge bei Ralf Ramachers.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell