POL-GS: Tipps zur Vermeidung unseriöser Angebote für Gartenarbeiten

Goslar (ots) - Motorradunfall auf der L516 Am Sonntag, den 06.04.2025, gegen 17:30 Uhr, kam ein 21-jähriger Seesener Motorradfahrer auf der L516, zwischen Seesen und Lautenthal, zu Beginn der Serpentinen, in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache hierfür ist bislang unbekannt. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein ...

