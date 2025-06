Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 84-Jährige - 2506012

Langenfeld (ots)

Erneut hat die Polizei im Kreis Mettmann ein Betrugsdelikt durch so genannte "falsche Bankmitarbeiter" registriert - diesmal in Langenfeld. Dort wurde eine 84 Jahre alte Seniorin Opfer der Betrüger, die rund 2.000 Euro erbeuteten.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagmittag (2. Juni 2025) erhielt die Seniorin den Besuch eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er teilte der Seniorin mit, ein Paket mit Kleidung im Wert von 1.200 Euro müsse bezahlt werden. Während der Unterhaltung zwischen dem angeblichen Bankangestellten und der Seniorin kam eine Frau hinzu, die von der Langenfelderin die Bankkarte und den dazugehörigen PIN forderte. Die 84-Jährige übergab ihr beides, worauf die Frau sich entfernte. Kurz darauf verließ auch ihr Komplize den Tatort.

Der Seniorin kamen im Nachhinein Zweifel und sie kontaktierte ihre Bank. Dort teilte man ihr mit, dass bereits 2.000 Euro von ihrem Girokonto abgebucht worden seien.

Bei der Sachverhaltsaufnahme gab die Seniorin die folgende Beschreibung des angeblichen Bankmitarbeiters zu Protokoll:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild, fließendes Deutsch - etwa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - hatte dunkle, kurze Haare - gepflegtes Erscheinungsbild

Seine Komplizin soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montagmittag in einem Wohngebiet südlich der Solinger Straße in Langenfeld verdächtige Personen gesehen oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Zudem nimmt die Polizei diesen erneuten Betrugsfall zum Anlass, um wiederholt und eindringlich vor der aktuellen Masche zu warnen:

Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre girocard an Dritte heraus. Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus. Seien Sie skeptisch, wenn Sie am Telefon zu ihren Finanzen befragt werden oder Ihnen am Telefon jemand erzählt, Ihr Geld oder Vermögen sei in Gefahr. Legen Sie einfach auf, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Machen Sie niemals - unter keinen Umständen - Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen!

Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

