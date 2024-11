Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unbekannter löst Radmuttern an Auto - Zeugen gesucht

Dornstetten (ots)

Von einem bislang Unbekannten sind am Donnerstagnachmittag mehrere Radmuttern an einem Pkw gelöst worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein geparkter blauer Seat im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 52. Als der Fahrer des Fahrzeugs in der Folge wegfuhr, nahm er zunächst Unregelmäßigkeiten an seinem Fahrzeug wahr. Zu Hause stellte er dann fest, dass an einem Reifen vier von fünf Radmuttern so weit gelockert waren, dass sie sich von Hand lösen ließen. Ein Sachschaden ist bislang nicht entstanden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 entgegen. Banu Kalay, Pressestelle

