Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 29-Jähriger beraubt+++Streit zwischen Ex-Partnern eskaliert +++ Exhibitionist belästigt +++ 2 Tonnen Batterien geklaut +++ Sachbeschädigung in leerstehendem Schulgebäude +++ Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. 29-Jähriger angegriffen und beraubt,

Wiesbaden, Adolfsallee,

05.08.2025, 22:45 Uhr

(am) Am Dienstabend wurde ein 29-jähriger Wiesbadener beraubt. Der somalische Staatsangehörige sei gegen 22:45 Uhr in der Adolfsallee von zwei unbekannten Männern ausländerfeindlich angesprochen und anschließend mit Schlagstock und Pfefferspray attackiert worden. Als der Geschädigte zu Boden gegangen sei, haben beide Täter auf ihn eingetreten und Bargeld und weitere persönliche Gegenstände geraubt. Nach der Tat seien die etwa 25 Jahre alten Männer in einem schwarzen Auto geflüchtet, das von einer dritten unbekannten Person gefahren wurde.

Einer der Täter habe einen weißen Trainingsanzug getragen. Der andere sei mit einer grauen Jacke und Jeanshose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegengenommen.

2. Streit zwischen Ex-Partnern eskaliert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

05.08.2025, 19:45 Uhr

(am) Am Dienstagabend kam es in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einem gewaltsamen Angriff auf eine Frau durch ihren Ex-Partner.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann die Geschädigte aus seinem Auto und über die Hofeinfahrt gezogen. Die Frau sei hierbei verletzt worden. Auch im Beisein der eingetroffenen Polizeikräfte zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und versuchte erneut, die Frau anzugreifen. Die eingesetzten Streifen mussten ihn zu Boden bringen und fesseln. Der Tatverdächtige stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

3. Exhibitionist belästigt Frau im Schlosspark,

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark,

04.08.2025, 16:00 Uhr und 05.08.2025, 16:30 Uhr

(am) An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde eine Frau im Schlosspark Wiesbaden-Biebrich von einem Exhibitionisten belästigt. Der bislang unbekannte Täter trat der Geschädigten sowohl am Montag als auch am Dienstag jeweils zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr im Bereich zwischen der Mosburg und dem Mosweiher gegenüber und entblößte sich vor ihr.

Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß, südländisch aussehend und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine Kappe sowie eine Sonnenbrille.

Hinweise zum Täter werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegengenommen.

4. Zwei Tonnen Batterien geklaut,

Mainz-Kastel, Rampenstraße,

05.08.2025, 00:15 Uhr

(am) In der Nacht zum Dienstag entwendete ein bislang unbekannter Täter etwa zwei Tonnen gebrauchte Autobatterien von einem Firmengelände in Mainz-Kastel. Der Dieb brach gegen 00:15 Uhr eine verschlossene Gitterbox auf dem Gelände in der Rampenstraße auf, entnahm daraus rund 120 gebrauchte Autobatterien und verstaute diese in seinem Fahrzeug. Im Anschluss flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611 / 345-0 um Hinweise zu dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe.

5. Sachbeschädigung in leerstehendem Schulgebäude,

Wiesbaden-Klarenthal, Ernst-von-Harnack-Straße, 04.08.2025, 16:30 Uhr

(am) Am Montagnachmittag drangen drei junge Personen in eine leerstehende Schule in Wiesbaden ein und beschädigten dort Überwachungstechnik. Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender verschafften sich gegen 16:30 Uhr Zugang zu dem ungenutzten Schulgebäude in der Ernst-von-Harnack-Straße, um es, wie sie später selbst angaben, als sogenannten "Lost Place" zu erkunden. Dabei wurden zwei Überwachungskameras beschädigt. Die zwei Jungs und das Mädchen wurden von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Die drei erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Das Gebäude war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel strafbarer Handlungen.

6. Geschwindigkeitskontrollen - Fahrer flüchtet vor Polizei,

Wiesbaden,

05.08.2025

(am) Am Dienstag führte der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Speed" eine Verkehrskontrolle durch. Ein Autofahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen - mit Konsequenzen. Als der Fahrer die Kontrollstelle sah, wendete er und flüchtete zunächst mit seinem Fahrzeug. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto kurz darauf stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug ohne Einverständnis des Eigentümers fuhr. Gegen ihn wurden zwei Strafanzeigen gefertigt, das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Etwa ein Viertel der Verstöße lag im Bußgeldbereich. Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit vorwerfbaren 82 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde - ihn erwartet nun ein Fahrverbot.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell