POL-WI: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet +++ Wohnwagen aufgebrochen +++ Rollerdiebe ertappt - Auseinandersetzung +++ Trickdiebe +++ Zwei brennende Strohballen

1. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, bis 03.08.2025

(pl)Im Wiesbadener Stadtgebiet waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs. Zwischen Mittwoch und Freitag brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Goebenstraße ein und ließen Bargeld mitgehen. Im selben Zeitraum machten sich Täter erfolglos an der Tür eines Cafés in der Rüdesheimer Straße zu schaffen und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. In der Nacht zum Freitag wurden ein Bestattungsunternehmen im Kurt-Schumacher-Ring und ein Geschäft in der Steinmetzstraße von Einbrechern heimgesucht. Während es den Täter gelang, in die Räumlichkeiten des Bestattungsunternehmens einzudringen und Bargeld zu entwenden, hielt die Tür des Geschäftes den Aufhebelversuchen stand. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Danziger Straße erbeuteten Unbekannte am Freitag gegen 20:45 Uhr Schmuckstücke. In Auringen drangen Unbekannte zwischen Freitag und Samstag durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße "Alsbachblick" ein und entwendeten Bargeld. Zwischen Samstagvormittag und der Nacht zum Sonntag verschafften sich Einbrecher in einer Tiefgarage in der Wiesbadener Straße Zugang zum dortigen Fahrradkeller und stahlen zwei E-Scooter, mehrere Pedelecs sowie ein Fahrrad. Am Sonntagnachmittag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sonnenberg festgestellt. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag und Sonntag in das Haus ein und erbeuteten unter anderem hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnwagen aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, 28.07.2025, 14:00 Uhr bis 01.08.2025, 14:00 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen Woche wurde in der Gabelsbornstraße in Biebrich ein abgestellter Wohnwagen aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagnachmittag und Freitagnachmittag die Tür des Wohnwagens auf und ließen hieraus diverse Wertsachen mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Rollerdiebe ertappt - Auseinandersetzung, Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, 03.08.2025, 07:15 Uhr

(pl)Am Montagmorgen kam es in der Karl-Josef-Schlitt-Straße zwischen zwei ertappten Rollerdieben und dem Geschädigten zu einer Auseinandersetzung. Der Geschädigte hatte das Duo gegen 07:15 Uhr beim versuchten Diebstahl seines Kleinkraftrades erwischt. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, nach welcher die beiden Ertappten ohne Diebesgut auf einer schwarzen Vespa mit einem braunen Sitz in Richtung Lahnstraße die Flucht ergriffen. Die gescheiterten Diebe wurden als ca. 18-22 Jahre alt beschrieben. Einer soll einen weißen und der andere einen schwarzen Helm getragen haben. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Trickdiebe erbeuten Goldkette,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 30.07.2025, 17.30 Uhr

(pl)Bereits am vergangenen Mittwoch erbeutete ein diebisches Pärchen in der Hollerbornstraße in Wiesbaden eine Goldkette. Das Duo sprach die Geschädigte gegen 17:30 Uhr aus einem Auto heraus an und fragte nach dem Weg ins Krankenhaus. Im Verlauf des Gesprächs wurde die Frau so geschickt abgelenkt, dass ihre Goldkette vom Hals gestohlen und gegen ein minderwertiges Schmuckstück ausgetauscht werden konnte. Die Trickdiebin wurde als ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,60-1,65 Meter groß und korpulent beschrieben. Sie habe ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt und ein dunkles Kopftuch, eine dunkle Jacke sowie einen dunklen Rock getragen. Der Komplize soll ebenfalls 40-45 Jahre alt sowie korpulent gewesen sein und ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Falsche Spendensammler auf Parkplatz, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße, 02.08.2025, 13:00 Uhr

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rostocker Straße in Bierstadt waren am Samstagmittag falsche Spendensammler zugange. Gegen 13:00 Uhr gaben sich zwei Männer auf dem Parkplatz als Spendensammler aus und baten um eine Spende für Menschen mit Behinderung. Eine Wiesbadenerin händigte einen 50-Euro-Schein aus, wollte aber nur einen Teilbetrag spenden. Mit dem Schein ging das Duo zu einem schwarzen BMW, angeblich um das Geld zu wechseln. Allerdings fuhren sie dann vom Parkplatz davon. Die Betrogene beschrieb einen der beiden Täter als 30-40 Jahre alt, ca. 1,65-1,70 Meter groß, kräftig, mit schwarzen kurzen Haaren und dunkel gekleidet. Der Komplize soll etwa 1,70-1,80 Meter groß, schlank sowie dunkel gekleidet gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Zwei brennende Strohballen,

Wiesbaden-Bierstadt, Meißener Straße, 04.08.2025, 00:15 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag brannten auf einem Feld im Bereich der Meißener Straße in Bierstadt zwei Strohballen. Gegen 00:15 Uhr wurden die brennenden Strohballen gemeldet und von der Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt bezüglich der Brandursache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

