Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf der Straße ausgeraubt +++ Betrüger gibt sich als GEZ-Mitarbeiter aus +++ Festnahme von Autoaufbrecher +++ In Friseursalon eingebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Auf der Straße ausgeraubt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Assmannshäuser Straße, Mittwoch, 30.07.2025, 17:45 Uhr

(se) Am Mittwochabend raubten eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann eine 78-jährige Wiesbadenerin in der Assmannshäuser Straße in Wiesbaden aus.

Gegen 17.45 Uhr sprach das Duo die 78-Jährige zunächst aus einem Auto heraus an und verwickelten sie in ein Gespräch, indem nach dem Weg ins Krankenhaus gefragt wurde.

Im späteren Verlauf stieg die Täterin aus dem Fahrzeug aus und entriss der Wiesbadenerin prompt Armschmuck. Der Mann soll dabei als Fahrzeugführer einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben.

Im Anschluss flohen die Unbekannten mit dem Fahrzeug in Richtung Loreleiring / Konrad-Adenauer-Ring.

Die Frau konnte mit einem arabischen Erscheinungsbild, etwa 30- 50 Jahre, leicht korpulent, 1,55 - 1,60 m groß, beschrieben werden. Sie trug zur Tat einen kurzen Rock, einen braunen Pullover und ein braunes Kopftuch.

Vom männlichen Täter ist nur bekannt, dass er circa 40-50 Jahre alt gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (0611) - 345 0 um Hinweise.

2. Betrüger gibt sich als GEZ-Mitarbeiter aus, Wiesbaden-Biebrich, Diltheystraße, Mittwoch, 30.07.2025, 11.45 Uhr,

(se)Am Mittwochvormittag hat sich ein dreister Dieb in Wiesbaden-Biebrich mit einer Lügengeschichte Zutritt zu einem Haus verschafft und die Bewohnerin bestohlen.

Um 11.45 Uhr klingelte es an der Haustür der 78-jährigen Seniorin. Dort stand ein Mann, der sich als GEZ-Mitarbeiter ausgab und vorgab ein geändertes Programm am Fernseher überprüfen zu müssen.

Während des Aufenthaltes im Haus stahl der Unbekannte Schmuck.

Der Täter wird mit 30 Jahren, etwa 1,70-1,80 m groß, einem südländischen Erscheinungsbild sowie kurzen Haaren beschrieben. Er sprach hochdeutsch und trug einen dunklen Anzug sowie mutmaßlich eine Kladde in der Hand.

Nach der Tat floh der Täter in einem Fahrzeug.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter (0611) 345 - 0 um Hinweise.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Dienstleister zu sein und dringend etwas reparieren oder überprüfen zu müssen. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110.

Damit es nicht zu Straftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren kommt, halten polizeilich ausgebildete Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) den Vortrag: Wie schütze ich mich vor Betrügern? Schockanrufe, falsche Polizeibeamte, Enkeltrick und vieles mehr. Wenn Sie für Ihre Seniorengruppe Interesse an einen Vortrag haben, dann melden Sie sich bitte bei KHKin Anja Schmitt, Tel. 0611/345-2006 oder per E-Mail praevention-wi.ppwh@polizei.hessen.de

3. Festnahme von Autoaufbrecher,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Hallgarter Straße, Donnerstag, 31.07.2025, 03.10 Uhr

(se)In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei einen Autoaufbrecher in Wiesbaden fest.

Durch einen Mitteiler wurde die Polizei gegen 03.10 Uhr verständigt, da eine Person sich an verschieden Fahrzeugen in der Hallgarter Straße zu schaffen machte. Die eilig entsandten Streifen konnten im unmittelbaren Nahbereich einen 19-jährigen Wiesbadener festnehmen.

Beim 19-Jährigen konnte Aufbruchswerkzeug sowie Diebesgut aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

4. In Friseursalon eingebrochen,

Wiesbaden, Luxemburgstraße Montag, 28.07.2025 bis Mittwoch, 30.07.2025, 09.00 Uhr

(se)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in einen Friseursalon in Wiesbaden eingestiegen. Zwischen Montag und Mittwoch verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude in der Luxemburgstraße und entwendeten Bargeld und eine Haarschneidemaschine. Mit diesen Gegenständen gelang ihnen unerkannt die Flucht. Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (0611) - 345 0 um Hinweise.

