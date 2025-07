Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahmen von mehreren Personen +++ Betrüger nutzt Senior aus +++E-Bike gestohlen +++ Einbrecher scheitert +++ Flyer-Aktion "Sommerkampagne Wohnungseinbruch 2025"

Wiesbaden (ots)

1. Randalierer festgenommen - Polizei muss Taser androhen und einsetzen, Wiesbaden, Kellerstraße, Dienstag, 29.07.2025, 20.22 Uhr

(se)Am Dienstagabend nahm die Polizei einen 21-jährigen Randalierer in Wiesbaden fest, der Widerstand leistete. Die Einsatzkräfte mussten den Taser androhen und einsetzen.

Gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei wegen eines Randalierers in eine Wohnung gerufen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte in der Kellerstraße hatte der 21-Jährige bereits Zimmer verwüstet und zeigte sich immer noch aggressiv. Er konnte nur durch das Androhen und den Einsatz des Tasers festgenommen werden.

Aufgrund des Gesundheitszustands des 21-Jährigen wurde er einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Ein Polizeibeamter wurde bei der Widerstandshandlung leicht verletzt.

2. Festnahme von Diebinnen,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Dienstag, 29.07.2025, 22.50 Uhr

(se)Am Dienstagabend nahm die Polizei zwei Diebinnen fest, die im Außenbereich eines Baumarktes in Mainz-Kastel bereits Ware zum Abtransport bereitgelegt hatten.

Durch ein Sicherheitsunternehmen wurde die Polizei gegen 22.50 Uhr auf verdächtige Bewegungen im umzäunten Außenbereich eines Baumarktes in der Kurt-Hebach-Straße aufmerksam gemacht. Die eilig entsandten Streifen konnten vor Ort eine 50-jährige und eine 36-jährige Wiesbadenerin, die bereits Gartenartikel verladebereit positioniert hatten, festnehmen.

Die beiden Frauen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

3. Festnahme von Person mit Gaspistole,

Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, Dienstag, 29.07.2025, 17.07 Uhr,

(se)Am Dienstagnachmittag konnte die Polizei einen 44-jährigen Wiesbadener in der Kasteler Straße in Biebrich festnehmen, der eine Gaspistole mit sich führte.

Die Polizei erreichten gegen 17.10 Uhr Mitteilungen, über eine männliche Person mit einer mutmaßlichen Schusswaffe am Hauptbahnhofsvorplatz in Wiesbaden. Kurze Zeit später wurde der Mann am Biebricher Bahnhof gesichtet.

Während der eingeleiteten Fahndung konnte die beschriebene Person in der Nähe des Biebricher Bahnhofes angetroffen und festgenommen werden. Die mitgeführte Gaspistole wurde sichergestellt. Den 44-Jährigen erwartetet jetzt ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

4. Betrüger nutzen Senior aus,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Dienstag, 10.06.2025 bis Montag, 28.07.2025

(se)In der Zeit vom 10.06.2025 bis zum 28.07.2025 schaffte ein unbekannter Täter unter Vorspielen falscher Tatsachen das Vertrauen eines Wiesbadener Seniors zu gewinnen und so an sein Erspartes zu gelangen. Der Täter begleitete den Senior im Tatzeitraum mehrfach auf eine Bankfiliale in der Wilhelmstraße, in welcher Bargeldabhebungen stattfanden. Im Anschluss übergab der Senior das Geld dem Unbekannten.

Der Täter wird mit einem dunklen Teint, schlanker Statur und als südländischer Phänotyp beschrieben. Er soll weiterhin 175-180 cm groß sein, schwarze Haare, leichten Bart und ein weißes Hemd mit beiger Hose sowie schicken Schuhen getragen haben.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter (0611) 345 - 0 um Hinweise.

Die Fantasie der Betrüger kennt keine Grenzen. An der Haustür, am Telefon, Unterwegs oder im Internet lassen sie sich immer wieder neue Tricks einfallen, um an Geld und Wertgegenstände älterer Menschen zu gelangen. Polizeilich zertifizierte Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioreninnen und Senioren halten Vorträge in denen sie die aktuellen Arbeitsweisen von Betrügern beschreiben und Tipps zum richtigen Verhalten geben. Praktische Beispiele und aktuelles Informationsmaterial der Polizei runden das Programm zum Schutz vor Betrügern ab. Wenn Sie für Ihre Seniorengruppe Interesse an einen Vortrag haben, dann melden Sie sich bitte bei KHKin Anja Schmitt, Tel. 0611/345-2006 oder E-Mail praevention-wi.ppwh@polizei.hessen.de

5. E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Wielandstraße, Montag, 28.07.2025, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 29.07.2025, 05.00 Uhr

(se)In der Nacht zum Dienstag stahlen Diebe in der Wielandstraße in Wiesbaden ein gesichertes E-Bike der Marke "Cube", Modell "Touring Hybrid One 6".

Die Täter begaben sich zwischen 21.30 Uhr und 05.00 Uhr vor die Hauseingangstür und knacken dort das Fahrradschloss an einem Geländer. Sie flüchteten mit dem E-Bike in der Farbe "grün" in unbekannte Richtung. Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zur Tat selbst geben können, werden Sie gebeten, das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 zu kontaktieren.

6. Einbrecher scheitern,

Mainz-Kostheim, Im Sampel, Montag, 28.07.205, 01.00 Uhr

(se)In Mainz-Kostheim scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Montag beim Versuch, in eine Wohnung einzudringen. Gegen 01.00 Uhr setzten sie in der Straße "Im Sampel" mehrfach an, um eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Einbrecher ließen von ihrem Vorhaben ab und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen.

Die Wiesbadener Polizei ermittelt und bittet unter (0611) 345 - 0 um Hinweise.

7. Flyer-Aktion "Sommerkampagne Wohnungseinbruch 2025" Wiesbadener Stadtgebiet, Dienstag, 29.09.2027

Im Mai startete die hessische Polizei ihre "Sommerkampagne Wohnungseinbruch 2025". Mit verstärkten Kontrollen im öffentlichen Raum, Fahndungs- und Ermittlungseinsätzen sowie vielen zusätzlichen Präventionsangeboten intensiviert sie in der Sommerzeit die Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl. So auch in Wiesbaden. Diesen Dienstag wurden an neuralgischen Punkten in der Innenstadt 60 Personen kontrolliert. Dabei konnte ein Haftbefehl vollstreckt und Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Im Bereich Wiesbaden-Nordost sowie in angrenzenden Gebieten wurden Fußstreifen durchgeführt. Zusätzlich gab es im Bereich des Nerotals eine aufklärende Flyer-Verteilaktion. In diesem Zusammenhang fand sowohl die Ansprache von Anwohnerinnen und Anwohnern im Sinne bürgernaher Präventionsarbeit als auch die Einbringung entsprechender Informationsflyer in festgestellte, potenziell sicherheitsrelevante Örtlichkeiten, wie etwa gekippte Fenster oder geöffnete Garagen, statt.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Westhessen individuelle Einbruchspräventionsberatungen bei Ihnen zu Hause an. Die Beratungen sind kostenlos. Weitere Infos hierzu finden Sie unter https://ppwh.polizei.hessen.de/ueber-uns/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstellen/

