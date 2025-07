Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 68-Jähriger mit Messer verletzt +++ Randalierer festgenommen - Widerstand +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Handy aus der Hand gerissen +++ Trickdiebe erfolgreich

Wiesbaden (ots)

1. 68-Jähriger mit Messer verletzt,

Wiesbaden-Schierstein, Elbestraße, Sonntag, 28.07.2025, 00.57 Uhr

(se)In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Gartenanlage in Schierstein zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 68-jährigen und einem 59-jährigen Wiesbadener infolgedessen der 68-Jährige verletzt wurde. Gegen 01.00 Uhr hielten sich die zwei Männer zusammen in einer Schrebergartenanlage in der Nähe der Elbestraße auf, als es nach ersten Erkenntnissen zu einem Streit kam. In dessen Verlauf wurde der 68-Jährige mit einem Messer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe des Konfliktes sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

2. Randalierer festgenommen - Widerstand, Mainz-Kostheim, Pfandlochweg, Montag, 28.07.2025, 04.00 Uhr

(se)Am Montagmorgen wurde die Polizei gegen 04.00 Uhr zu einem Randalierer nach Mainz-Kostheim gerufen. Ein 19-jähriger Mann beschädigte zuvor geparkte Fahrzeuge durch Tritte und Schläge.

Beim Eintreffen der Polizei im Pfandlochweg zeigte sich der Täter immer noch aggressiv. Der 19-Jährige sperrte sich gegen polizeiliche Maßnahmen und trat bei der vorläufigen Festnahme gezielt gegen die eingesetzten Polizeikräfte.

Der Festgenommene muss sich nun wegen Sachbeschädigung sowie Widerstandes im entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Die Einsatzkräfte wurden bei der Widerstandshandlung nicht verletzt.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Erbenheim, Krautgartenstraße, Samstag, 19.07.2025 bis Sonntag, 27.07.2025, 09.45 Uhr

(se)In den zurückliegenden zwei Wochen begaben sich unbekannte Täter zur Rückseite eines Mehrfamilienhauses in Erbenheim und brachen in zwei Wohnungen ein.

Zwischen Samstag, 19.07.2025, und Sonntag, 27.07.2025, wurden die Wohnungen in der Krautgartenstraße über die jeweilige Balkontür betreten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck und Bargeld. An den aufgebrochenen Türen entstand Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Handy aus der Hand gerissen,

Wiesbaden, Feldweg zwischen Nordenstadt und Delkenheim, Samstag, 26.07.2025, 14.00 Uhr

(se)Am Samstagmittag stahl ein Dieb ein Handy aus der Hand eines 21-jährigen Wiesbadeners. Gegen 14:00 Uhr lief der 21-Jährige auf einem Feldweg von Nordenstadt nach Delkenheim. Von hinten näherte sich ein unbekannter Mann, der dann das Handy aus der Hand des Wiesbadeners riss.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß gewesen sein sowie ein "südländisches" Erscheinungsbild, einen Schnurr- und Kinnbart gehabt haben. Weiterhin trug er ein weißes T-Shirt, eine Hose und blaue Schuhe.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

5. Trickdiebe erfolgreich,

Wiesbaden-Sonnenberg, Lichtenbergstraße, Freitag, 25.07.2025, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr

(se)Am Freitag lenkten zwei unbekannte Trickdiebinnen eine Wiesbadener Seniorin ab und entwendeten so ihre Geldbörse. Zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr verwickelten die Täterinnen die Wiesbadenerin in der Lichtenbergstraße in ein Gespräch und stahlen dabei unbemerkt ihre Geldbörse mit Bargeld.

Die Frauen sollen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren gewesen sein und mit einem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei in Wiesbaden ermittelt und bittet um Mithilfe unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell