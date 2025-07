Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall (04.07.2025)

Triberg im Schwarzwald - B 500 (ots)

An einer Kreuzung der Bundesstraße 500 ist es in Triberg am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Auf der Kreuzung der Wallfahrtstraße bog eine 22-jährige Suzuki-Fahrerin nach links auf die Schönwälder Straße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Radfahrer, der aus Richtung Schonach entgegenkam. Die beiden stießen während des Abbiegens zusammen, wodurch der junge Mann stürzte und sich schwer verletzte. Er kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

