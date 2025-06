POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach mehreren Straftaten an der Kampstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0496 Sonntagmorgen (01.06.2025) kam es in der Dortmunder Nordstadt zu einer Brandstiftung an einem Pkw. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 10:15 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn den brennenden Mercedes an der Wambeler Straße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Anwohner den Brand löschen. An dem Auto entstand ein Schaden im fünfstelligen ...

