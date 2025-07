Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Senior am Geldautomaten bestohlen: Polizei warnt vor Trickdiebstähle (06.07.2025)

Rottweil (ots)

Am Sonntagvormittag ist es in einer Bank in der Hochbrücktorstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Gegen 11:00 Uhr hob ein älterer Mann Bargeld an einem Automaten ab, als ihn ein unbekannter Mann auf einen angeblich gefundenen Geldschein ansprach. Der Senior kehrte daraufhin zurück zum Automaten und gab erneut seine Bankkarte sowie die PIN ein. In diesem Moment mischte sich ein zweiter Mann ein. Nach kurzer Ablenkung erhielt der Mann seine Karte zurück, bemerkte jedoch kurz darauf, dass unbemerkt Bargeld von seinem Konto abgebucht wurde.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Maschen! Lassen Sie sich beim Geldabheben nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln.

Geben Sie Ihre Bankkarte niemals aus der Hand und decken Sie das Tastenfeld bei der PIN-Eingabe konsequent ab.

Kontaktieren Sie im Verdachtsfall sofort Bankangestellte oder verständigen Sie die Polizei.

Melden Sie der Polizei verdächtige Personen, die sich länger im Bereich von Geldautomaten aufhalten oder andere gezielt beobachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell