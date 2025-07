Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Tuttlingen) - Audi prallt gegen Ampelanlage: Rund 34.000 Euro Gesamtschaden (07.07.2025)

Aldingen (ots)

Am Montagmorgen ist es an der Einmündung der Landesstraße 433 auf die Bundesstraße 14 zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 34.000 Euro gekommen.

Gegen 07:15 Uhr verlor eine 34-Jährige, die mit einem Audi A4 in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs war, kurz vor der Ampelanlage offenbar aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über ihr Auto. Um einen Zusammenstoß mit einem verkehrsbedingt wartenden Toyota zu vermeiden, lenkte sie nach links und kollidierte mit der Ampelanlage sowie einem Verkehrszeichen. Eine Kollision mit dem Toyota ließ sich dennoch nicht verhindern.

Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Fahrer des Toyota klagte über leichte Schmerzen und wollte sich in ärztliche Behandlung begeben.

An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Schaden am Toyota beträgt rund 4.000 Euro, an der Ampelanlage etwa 5.000 Euro.

Die Ampelanlage fiel durch den Aufprall vollständig aus, weshalb es rund 30 Minuten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Polizeibeamte regelten vorübergehend den Verkehr, bis die Straßenmeisterei die beschädigte Ampel entfernte und beide Autos abgeschleppt waren.

