POL-WI: Körperliche Auseinandersetzungen zwischen mit mehreren Personen +++ Zigarettenautomat aufgehebelt +++ E-Bike gestohlen

1. Körperliche Auseinandersetzung,

Mainz-Kastel, Am Königsfloß, Montag, 28.07.2025, 15.38 Uhr

(se)Am Montagnachmittag kam es gegen 15.40 Uhr in Mainz-Kastel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

In der Straße "Am Königsfloß" gerieten ein 41-jähriger Offenbacher und ein 39-jähriger Mainzer mit einem 65-jährigen Wiesbadener in Streit. Dieser mündete in eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher ein Gehstock als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein soll.

Die Hintergründe des Streites sind derzeit noch unklar und Bestandteil laufender Ermittlungen.

Alle Beteiligten erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2240 zu melden.

2. Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden, Reisinger Anlage, Montag, 21.05 Uhr

(se)Am Montagabend gerieten in der Reisinger Anlage in Wiesbaden mehrere Personen in einen handfesten Streit.

Die Polizei stellte gegen 21.05 Uhr einen 38-Jährigen blutend fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zuvor ein verbaler Konflikt zwischen zwei Personengruppen eskalierte und in Handgreiflichkeiten endete, bei denen auch eine Plastikstange zum Einsatz gekommen sein soll.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten mehrere Beteiligte. Ein Täter wurde als dunkelhäutig, ca. 30 Jahre, etwa 180 cm groß, mit Dreadlocks sowie einem roten Kopftuch als Stirnband beschrieben.

Die Hintergründe zu den Tätern und des Konflikts sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter (0611) 345 - 2140 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgehebelt,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Samstag, 26.07.2025 bis Sonntag 27.07.2027, 09.00 Uhr

(se)Am vergangenen Wochenende brachen Diebe einen in Wiesbaden aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Den Spuren am Tatort in der Hauberrisserstraße zufolge hatten die Unbekannten den Automaten im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 09.00 Uhr, aufgesucht und aufgehebelt. Sie flüchten mit Bargeld und Zigaretten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter (0611) 345 - 0 entgegen.

4. E-Bike gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Arminiusweg, Sonntag, 27.07.2025, 14.10 Uhr, bis Montag, 28.07.2025, 12.15 Uhr

(se)Zwischen Sonntag und Montag stahlen Diebe im Arminiusweg in Wiesbaden ein gesichertes E-Bike der Marke "Haibike".

Die Täter begaben sich zwischen Sonntag, 14.10 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, in einen Hinterhof und knacken dort das Fahrradschloss an einem Geländer. Sie flüchteten mit dem E-Bike in der Farbe "gloss Honeydew" in unbekannte Richtung. Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zur Tat selbst geben können, werden Sie gebeten, das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 zu kontaktieren.

