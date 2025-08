Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme von zwei Betrügern +++ Bewohnerin verscheucht Einbrecher +++ Dieb entreißt Tasche

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme von zwei Betrügern,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Donnerstag, 31.07.2025, 12.00 Uhr

(se)Am Donnerstagmittag konnte die Polizei in Wiesbaden zwei Betrüger festnehmen. Im Vorfeld dazu kam es zu mehreren Geldübergaben zum Nachteil eines Seniors, weshalb die Polizei bereits am Mittwoch von diesen Vorfällen berichtete. In der Zeit vom 10.06.2025 bis zum 28.07.2025 schaffte es dort, ein unbekannter Täter unter Vorspielen falscher Tatsachen das Vertrauen eines Wiesbadener Seniors zu gewinnen und so an sein Erspartes zu gelangen. Der Täter begleitete den Senior im Tatzeitraum mehrfach zu eine Bankfiliale in der Wilhelmstraße, in welcher Bargeldabhebungen stattfanden. Im Anschluss übergab der Senior das Geld dem Unbekannten.

Am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr wurde durch aufmerksame Mitarbeitende der Bankfiliale die Polizei verständigt, da der Senior erneut eine Geldabhebung vornehmen wollte. Im unmittelbaren Umfeld zur Bankfiliale konnte die Polizei zwei dringend Tatverdächtige festnehmen, die noch im Begriff waren auf den Senior und eine mutmaßliche neue Geldübergabe zu warten. Es handelt sich um eine 34-Jährige aus Großostheim sowie einen 40-Jährigen aus Schleiden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Sie werden sich im Strafverfahren verantworten müssen.

2. Bewohnerin verscheucht Einbrecher,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Donnerstag, 31.07.2025, 08.40 Uhr

(se)Ein Einbrecher ist Donnerstagmorgen in Wiesbaden von einer Bewohnerin überrascht und so verscheucht worden. Der Unbekannte versuchte gegen 08.40 Uhr in eine Wohnung in der Carl-von-Linde-Straße zu gelangen, indem er über die Balkontür einsteigen wollte. Nachdem er dabei von einer Hausbewohnerin gestört worden war, floh der Mann eilig. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Täter, er konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Einbrecher soll circa 170-180 cm groß sein sowie eine kräftige Statur, schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und dunkele Augen haben. Er soll mit einem dunklen Pullover bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 mit der Polizei in Verbindung.

3. Dieb entreißt Tasche,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Donnerstag, 31.07.2025, 23.17 Uhr

(se)Am Donnerstagabend kam es in der Adelheidstraße in Wiesbaden zu einem Diebstahl. Gegen 23.15 Uhr entriss ein unbekannter Täter auf einem E-Scooter im Vorbeifahren die Tasche eines 29-Jährigen. Das Diebesgut wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Der Täter wird mit circa 180 cm, schlanker Statur, grauem Kapuzenpullover, schwarzer Hose sowie schwarzer, kleiner Umhängetasche beschrieben. Der E-Scooter soll ebenfalls schwarz gewesen sein.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter (0611) 345 - 2140 entgegen.

