Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Windkraftrad

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Unbekannte hatten es auf Kupferkabel abgesehen, als sie zwischen Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 07.09.2025, 09:00 Uhr, in ein Windkraftrad einbrachen.

Die Einbrecher verschafften sich über die Tür gewaltsam Zutritt zu der Anlage an der Bargholzstraße. Im Inneren montierten sie sechs Kupferkabel ab und entkamen unerkannt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell