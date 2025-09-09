PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Windkraftrad

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Unbekannte hatten es auf Kupferkabel abgesehen, als sie zwischen Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 07.09.2025, 09:00 Uhr, in ein Windkraftrad einbrachen.

Die Einbrecher verschafften sich über die Tür gewaltsam Zutritt zu der Anlage an der Bargholzstraße. Im Inneren montierten sie sechs Kupferkabel ab und entkamen unerkannt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:02

    POL-BI: Einbruch in Gaststätten

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 06.09.2025, wurde die Polizei über zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Gaststätten informiert. Die Polizei sucht Zeugen. Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 22:30 Uhr am Freitag und 15:50 Uhr am Samstag in eine Gaststätte an der Arndstraße, in Höhe der Weststraße, ein. Der Täter nahm Bargeld, ein Tablet und ein Smartphone an sich. Zudem versuchte ein Unbekannter in eine nahegelegene ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:01

    POL-BI: Schussabgabe vor Bar - Täter mit Beschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, verwehrte ein Türsteher einem Unbekannten den Zugang zu einer Bar am Boulevard. Der Mann gab daraufhin einen Schuss mit einer Pistole ab und ergriff die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wollte ein unbekannter Mann gegen 02:15 Uhr eine Bar am Boulevard betreten. Als ein Türsteher dem Gast den Zugang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren