Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 87-jährige Fußgängerin wird von Pkw erfasst

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Dienstag (2. September) kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schleidtalstraße in Bad Münstereifel, bei dem eine 87-jährige Fußgängerin aus Bad Münstereifel schwerstverletzt wurde.

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel befuhr die Schleidtalstraße von Bad Münstereifel-Scheuren kommend in Fahrtrichtung der Kölner Straße in Bad Münstereifel.

Im Kurvenbereich überquerte die 87-jährige Fußgängerin aus Richtung des dortigen Parks die Fahrbahn.

Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte der Fahrer mit seinem Pkw mit der querenden Fußgängerin.

Die Frau stürzte zu Boden und wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Die 87-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis 19.34 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

