Polizei Essen

POL-E: Essen: 82-jähriger Pedelecfahrer stirbt nach Sturz

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am 11. Mai dieses Jahres stürzte ein 82-jähriger Pedelecfahrer auf der Norbertstraße (Fahrtrichtung Haarzopf) und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. An diesen starb der Senior nur wenige Tage später, am 15. Mai.

Der 82-Jährige fuhr mit seinem Rad die Norbertstraße entlang, deren Fahrbahnen durch die A52 baulich getrennt sind. Dabei nutzte der Senior die Norbertstraße in Fahrtrichtung Haarzopf. In welche Richtung der 82-Jährige tatsächlich fuhr, konnte ebenso wie der genaue Unfallhergang nicht eindeutig ermittelt werden. Vermutlich beim Versuch, einen Absperrzaun zu umfahren, blieb der Radfahrer mit seinem Hinterreifen an der Bordsteinkante hängen und stürzte.

Eine andere Radfahrerin, die zufällig vorbeifuhr, fand den Mann schwerstverletzt auf dem Boden liegend vor. Der Senior war bereits zu diesem Zeitpunkt nur eingeschränkt ansprechbar. Die Frau leistete Erste Hilfe und verständigte den Notarzt. Dieser musste den 82-Jährigen kurze Zeit später reanimieren, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb der Mann vier Tage später.

Eine kürzlich erfolgte Obduktion ergab, dass der 82-Jährige an den Folgen des Unfalls starb. Er ist der erste Verkehrstote in Essen in diesem Jahr./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell