Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Verletzte durch Reizstoff in U-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am 22. November vergangenen Jahres sprühte ein Unbekannter in einer U-Bahn einem Mann Reizstoff ins Gesicht. Durch den freigesetzten Reizstoff wurden auch weitere Fahrgäste verletzt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen jetzt mit Lichtbildern.

Gegen 11:30 Uhr kam es zwischen dem unbekannten Tatverdächtigen und einem ebenfalls unbekannten Mann zu Streitigkeiten in der U17 in Fahrtrichtung Margarethenhöhe. Auf Höhe der Haltestelle Universität sprühte der Tatverdächtige dem anderen Mann mit einem Reizstoff in das Gesicht.

Durch das freigesetzte Reizgas wurden neben dem unbekannten Mann drei unbeteiligte Fahrgäste verletzt (w/52; w/71; m/53). Sowohl der Tatverdächtige als auch der betroffene Mann entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Die Polizei sucht den flüchtigen Tatverdächtigen jetzt mit Fotos der Überwachungskamera.

Die Bilder finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/169732

Das zuständige Kriminalkommissariat fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. / hey

