POL-HS: Unbekannte Täter bei Pkw-Aufbruch überrascht

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Gegen 15.25 Uhr wurde ein Anwohner der Liecker Straße am Montagnachmittag (24. Februar) auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er diesen auf den Grund ging, überraschte er zwei bislang unbekannte männliche Personen, die mit einem Stein das Fenster eines Pkw eingeschlagen hatten, um wahrscheinlich an eine im Fahrzeug befindliche Handtasche zu gelangen. Der Wagen stand auf einem beschrankten Parkplatz. Von dort flüchteten die Täter, nachdem sie überrascht wurden, zu Fuß in Richtung Krankenhaus. Beide waren 15 bis 25 Jahre alt. Einer trug eine grünliche Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Sein Komplize war mit einer grauen Hose, einer beigen Jacke sowie einem beigen Basecap bekleidet. Wer kann sachdienliche Angaben zur Identität der Flüchtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

