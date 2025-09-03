PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Haftbefehl und unter Drogen im Pkw unterwegs

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (2. September) wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Viersen um 10.35 Uhr auf der Oststraße in Euskirchen angehalten und kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weiter stellt sich heraus, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Fahrt unter Drogeneinwirkung gefertigt.

Auf dem Beifahrersitz befand sich die 35-jährige Fahrzeughalterin aus Mönchengladbach. Eine Überprüfung ergab, dass gegen sie ein offener Haftbefehl vorlag.

Der Haftbefehl konnte noch vor Ort von der Frau beglichen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
