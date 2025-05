Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels Immighausen - Brand am Dorfgemeinschaftshaus

Korbach (ots)

Am heutigen Donnerstag (15. Mai) gegen 04:50 Uhr kam es zu einem Brand am Dorfgemeinschaftshaus in der Straße Am Fallgarten in Lichtenfels Immighausen. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen am neuen Anbau des Kindergartens aus und griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses über. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Ob der Betrieb in der Kindertagesstätte wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar und wird sich nach einer Begehung am morgigen Tag entscheiden. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden, eine Brandstiftung ist jedoch unwahrscheinlich. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Korbach geführt und dauern an.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

