Polizei Korbach

POL-KB: Löhlbach und Gemünden - Zwei Einbrüche innerhalb von 10 Minuten, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Korbach (ots)

Innerhalb von 10 Minuten sind drei unbekannte Täter am gestrigen Mittwochabend in eine Tankstelle in Haina-Löhlbach und einen Getränkemarkt in Gemünden (Wohra) eingebrochen. Beim zweiten Einbruch erbeuteten sie Zigaretten. Die Polizei sucht nach den drei unbekannten Tätern und einem silbernen Audi A4.

Auf Zigaretten haben es unbekannte Täter abgesehen, die gestern Abend kurz nach 23 Uhr in eine Tankstelle in der Straße zur Aulisburg in Löhlbach einbrachen. Die Unbekannten hebelten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und betraten das Gebäude. Da beim Aufhebeln der Tür eine Rauchanlage ausgelöst wurde, betraten sie das Gebäude jedoch nicht, sondern flohen ohne Beute.

Mit ihrem silbernen Audi A4 begaben sich die drei Täter auf direktem Wege zu einem Getränkemarkt in der Ellnröder Straße in Gemünden. Auch hier hebelten sie die Eingangstür auf. Sie betraten das Gebäue, brachen im Kassenbereich die Rollos und Schubladen an der Tabakauslage auf und entwendeten eine große Menge Zigaretten. Anschließend flohen die Unbekannten in ihrem Fahrzeug.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch über die Landesgrenzen hinaus, führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Die drei Männer waren von schlanker, sportlicher Statur und trugen dunkle Hosen. Zwei der Täter trugen dunkle Kapuzenpullover und der dritte Täter hatte einen grauen Parker an. Alle drei waren vermummt, trugen Kapuzen oder Kappen und blaue Handschuhe mit weißem Handrücken.

Bei den Taten entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Wert der entwendeten Zigaretten liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

