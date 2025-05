Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - EC-Karte unterschlagen und Geld abgehoben - Polizei fahndet öffentlich nach unbekanntem Täter

Korbach (ots)

Am 28.11.2024 fand ein bislang unbekannter Täter das vor einer Praxis in Hof Lauterbach oder in der Alrafter Straße in Waldeck-Höringhausen verlorene Portemonnaie der Geschädigten. Anstatt die Geldbörse an die rechtmäßige Besitzerin zurückzugeben, nahm er das Bargeld und die EC-Karte an sich. Nur wenige Minuten später hob der Unbekannte mit der EC-Karte an einem Geldautomaten in Bad Arolsen dreimal Geldbeträge jeweils im vierstelligen Bereich vom Konto der 76-jährigen Geschädigten ab. Die PIN zur Karte fand er im Portemonnaie, wo die Geschädigte sie als Telefonnummer getarnt auf einem Zettel notiert hatte.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bislang nicht identifiziert werden. Deshalb ordnete das Amtsgericht Kassel nun die Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern aus der Videoüberwachung der Bank und des Geldautomaten an. Der Gesuchte ist männlich, von normaler bis kräftiger Statur, hat kurze dunkle Haare und einen hohen Haaransatz. Zur Tatzeit trug der er eine blaue Jeans, eine leichte schwarze Jacke und weiße Turnschuhe. Obwohl die Hälfte des Gesichts auf den Bildaufnahmen durch eine Coronamaske verdeckt ist, hofft die Polizei auf Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen.

Hinweise bitte an die Polizei in Korbach unter 05631 971 0

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell