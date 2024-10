POL-REK: 241030-1: Verkehrssicherheitspreis 2024 - Landrat Frank Rock ehrt Gewinnerinnen und Gewinner

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht auf Dienstag (29. Oktober) in ein Hotel in Frechen und in eine Gaststätte in Kerpen eingebrochen sein sollen. Aus dem Hotel sollen sie Bargeld entwendet haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu ...

