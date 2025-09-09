POL-BI: Ferngesteuerte Autos gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Heepen - Am Huttelweg brach ein bisher unbekannter Täter in der Nacht zu Sonntag, 07.09.2025, ein Fahrzeug auf und entnahm drei ferngesteuerte Autos.
Zwischen 00:00 Uhr und 11:45 Uhr am Sonntag näherte sich der Täter dem Mercedes Vito, der auf einem Parkplatz in der Nähe der Straße Heeperholz abgestellt worden war. Er beschädigte ein Fenster auf der linken Seite, um das Fahrzeug aufzubrechen.
Der Täter stahl zwei Trolley-Koffer, in denen sich ferngesteuerte Autos der Marke Serpent Vector befanden, eine Tasche mit einem Wagen der Marke Kyosho sowie diverse Akkus.
Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
