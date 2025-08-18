Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter versucht Mann im Landkreis Sömmerda zu erpressen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Sömmerda ist Freitagabend Opfer einer versuchten Erpressung geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen stand er über einen Messengerdienst mit einem Unbekannten in Kontakt. Im Verlauf des Chats ließ er sich dazu bewegen, ein intimes Video von sich zu versenden. Kurz darauf drohte der Chatpartner, das Material zu veröffentlichen, sollte der 58-Jährige nicht 2.000 Euro zahlen. Anstatt auf die Forderung einzugehen, informierte der Geschädigte die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen versuchter Erpressung aufgenommen und rät dringend davon ab, intime Fotos oder Videos von sich selbst zu veröffentlichen oder weiterzugeben. Solche Inhalte können in falsche Hände geraten und später zur Erpressung genutzt werden. Betroffene sollten nicht zahlen, sondern umgehend die Polizei informieren und Strafanzeige erstatten. (DS)

