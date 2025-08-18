Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Wochenende kam es in Erfurt zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. In der Schlösserstraße brachen Unbekannte einen Lkw auf und stahlen einen Rucksack mit Dokumenten, einem Smartphone, einer Bankkarte sowie über 400 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Auch im Bereich Am Kühlhaus hatten es Einbrecher auf einen Lkw abgesehen. Hier stahlen sie eine Umhängetasche mit Ausweisen, Bankkarten und 300 Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden von über 300 Euro. In der Clausewitzstraße griffen Diebe durch eine offene Beifahrerscheibe in einen geparkten Dacia und entwendeten 200 Euro Bargeld. In allen Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen. Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar bzw. unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückzulassen. Schon wenige Sekunden reichen Tätern, um Beute zu machen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell