Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 12.000 Euro Beute bei drei Kellereinbrüchen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in zwei Erfurter Stadtteilen zu drei Kellereinbrüchen mit einem Gesamtschaden von über 12.000 Euro. In der Lowetscher Straße verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Keller eines Wohnhauses und stahlen elektrische Werkzeuge, Schuhe, Tierfutter sowie Tenniszubehör im Wert von rund 650 Euro. Auch in der Dessauer Straße machten sich Einbrecher an dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses zu schaffen und stahlen zwei Cube Gravel-Bikes sowie diverse Ersatzteile im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Zurück ließen sie einen Sachschaden von rund 200 Euro. Und Am Alten Nordhäuser Bahnhof brachen Unbekannte in ein Kellerabteil ein und stahlen zwei Pedelecs der Marke Conway, eine Tauchsäge, eine Akku-Stichsäge sowie ein Thule Fahrradanhänger im Gesamtwert von über 8.500 Euro. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell