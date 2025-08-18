PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung mit Schussabgabe in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Samstagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz (siehe Pressemeldung vom 17.08.2025, "Auseinandersetzung in der Innenstadt"). Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der Erfurter Polizei waren u. a. auch die Thüringer Bereitschaftspolizei, ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenspürhund an der Einsatzbewältigung beteiligt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei bislang unbekannte Männer gegen 20:15 Uhr in der Kaufmännerstraße in Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung versuchte einer der beiden seinen Kontrahenten mit einer Machete zu schlagen. Daraufhin gab der andere Beteiligte mindestens einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten die Tatbeteiligten unerkannt vom Tatort.

Zeugen beschrieben beide Männer mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren. Einer trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose, schwarz-weiße Sportschuhe und eine schwarze Umhängetasche. Sein Kontrahent war mit einem dunkelgrünen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Ob einer der Männer bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz und bittet um weitere Hinweise zu den beiden Beteiligten. Darüber hinaus interessiert die Ermittler, wie sich die Männer vor und nach der Tat fortbewegt haben, also zu Fuß, auf E-Scootern oder mit einem Auto?

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0213204 bei der Kriminalpolizei Erfurt(Tel.: 0361/5743-24602, E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

