Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Dieseldiebstahl überführt

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen zapfte ein zunächst unbekannter Täter auf einer Baustelle im Erfurter Norden Kraftstoff aus einer der Baumaschinen in sein eigenes Fahrzeug ab. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gefilmt, wodurch bekannt wurde, dass der Dieb an seinem Wagen geklaute Kennzeichen angebracht hatte. Auch dank der Hinweise weiterer Zeugen, konnte im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungen der Polizei aus Sömmerda und Erfurt-Nord ein 31-Jähriger als Täter überführt werden, welcher zudem keinen Führerschein hatte. Neben den zwei Diebstahlshandlungen muss sich der Mann nun auch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (LS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

