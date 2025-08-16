Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der B85- Polizei sucht Zeugen

Sömmerda (ots)

Am 15.08.2025 gegen 16:00Uhr kam es auf der B85 in der Ortslage Großneuhausen in Fahrtrichtung Kölleda zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Weimar befuhr mit seinem MAN- lkw die Strecke aus Richtung Olbershausen, als plötzlich eine männliche Person unvermittelt auf die Fahrbahn sprang und den Fahrer zu einer Vollbremsung zwang. Trotz des sofortigen Bremsmanövers kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Person. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der unbekannte Mann flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wird angenommen, dass er unverletzt blieb oder nur leichte Verletzungen erlitt. Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem flüchtigen Fußgänger um eine polizeibekannte Person handeln, die bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle auffällig geworden ist. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall am 15.08.2025 gegen 16:00Uhr auf der B85 zwischen Olbersleben und Kölleda beobachtet oder kann Angaben zu der flüchtigen Person machen? Hinweise nimmt die Polizeidienstelle Sömmerda entgegen. (CB)

