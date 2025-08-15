Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer mit über drei Promille gestoppt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife erwischte Donnerstagabend einen betrunkenen Fahrradfahrer in Erfurt. Der 57-jährige Mann fiel den Polizisten gegen 17:45 Uhr in der Krämpferstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergab eine Atemalkoholmessung bei dem Mann einen Wert von über drei Promille. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. (DS)

